Sucesos - 29/1/26 - 05:33 PM

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Según consta en la carpetilla de esta investigación, el pasado 22 de enero el sospechoso agredió a la víctima en la barriada 81, en el sector de Concepción.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un sujeto conocido como “Pepe” fue aprehendido en el corregimiento de Juan Díaz, luego de ser señalado como la persona que roció combustible a un menor de 14 años y posteriormente le prendió fuego.

Según consta en la carpetilla de esta investigación, el pasado 22 de enero el sospechoso agredió a la víctima en la barriada 81, en el sector de Concepción.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia a un centro médico de atención primaria y de allí a un hospital, donde se mantiene recluido al haber sufrido quemaduras de consideración.

Se prevé que en las próximas horas el sospechoso sea presentado ante un Tribunal de Garantías para que un juez dé inicio a la judicialización del caso por delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de tentativa de homicidio.

Te puede interesar

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

 Enero 29, 2026
Costa Rica captura y extraditará a condenado en Panamá por caso de drogas

Costa Rica captura y extraditará a condenado en Panamá por caso de drogas

 Enero 29, 2026
Alias "Topio" a la reja por tentativa de homicidio en Cativá

Alias "Topio" a la reja por tentativa de homicidio en Cativá

 Enero 29, 2026
Pánico en un culto: Ladrón asalta iglesia pentecostal y roba a feligreses

Pánico en un culto: Ladrón asalta iglesia pentecostal y roba a feligreses

 Enero 29, 2026
Capturan a 'Balín' en Medellín: 'Más Buscado' por pandillerismo en Panamá

Capturan a 'Balín' en Medellín: 'Más Buscado' por pandillerismo en Panamá

 Enero 29, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí