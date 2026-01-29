Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Panamá- Un sujeto conocido como “Pepe” fue aprehendido en el corregimiento de Juan Díaz, luego de ser señalado como la persona que roció combustible a un menor de 14 años y posteriormente le prendió fuego.

Según consta en la carpetilla de esta investigación, el pasado 22 de enero el sospechoso agredió a la víctima en la barriada 81, en el sector de Concepción.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia a un centro médico de atención primaria y de allí a un hospital, donde se mantiene recluido al haber sufrido quemaduras de consideración.

Se prevé que en las próximas horas el sospechoso sea presentado ante un Tribunal de Garantías para que un juez dé inicio a la judicialización del caso por delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de tentativa de homicidio.