Nuevo técnico de la selección de baloncesto hará énfasis en la defensa

El puertorriqueño Nelson Colón asumió oficialmente la dirección de la Selección de Baloncesto de Panamá, la cual tiene como principal compromiso la Eliminatoria Mundialista.

Colón, de 48 años y con una hoja de vida respetable a nivel de Puerto Rico y competencias internacionales, fue presentados este viernes por la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) en un acto que estuvo encabezado por el presidente de la federación de este deporte, Abdiel Blanco hijo y el fiscal Osvaldo Hernández.

NO DEJES DE LEER: Real Madrid tendrá su revancha ante el Benfica en playoffs de la Champions

"Yo soy un coach bien defensivo. Para lograr una buena defensa requiere preparación, esfuerzo. Eso es lo que vengo a traer yo acá, cómo preparar este grupo, cómo enseñar a jugar estos partidos. Los juegos de FIBA tienen una característica: ganar por la mayor cantidad de puntos posible y perder por lo menos puntos posibles, ya que en el día de mañana esa combinación te va acercar o te va a alejar de una clasificación", expresó Colón.

Colón agregó que para que un equipo crezca defensivamente, tiene que haber voluntad, esfuerzo y energía.

"No necesariamente tenemos que tener súper jugadores defensivos, sino adecuados que entiendan lo que se quiere hacer y que estén dispuestos a sacrificarse. De esta manera se esconde las debilidades y hacemos énfasis en la fortalezas", manifestó el técnico boricua.

"La defensa es un juego colectivo, tenemos que tener cinco jugadores en la misma página, entendiendo lo que vamos a hacer y jugando con energía y fuerza. Hay que crear esta filosofía y darle confianza a los muchachos", recalcó el entrenador.

NO DEJES DE LEER: Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil inicia ronda de ocho equipos

Sobre el cuerpo técnico que lo acompañará, Colón informó que traerá un asistente del extranjero y añadirá técnicos nacionales.

Nelson Colón tendrá el reto de meter a Panamá en la pelea en la Eliminatoria Mundialista 2027, en la que no tiene triunfos en dos salidas.

Dentro de su curriculum destaca el de entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico (2021–2024), Juegos Olímpicos: París 2024, FIBA World Cup 2023, Entrenador de los Cangrejeros de Santurce (nombrado en 2024). Además ha sido cuatro veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico (2014, 2015, 2020, 2022).

Colón tendrá pronto su estreno con la Selección de Panamá, ya que el próximo 27 de febrero será el tercer partido de la Eliminatoria Mundialista cuando se mida a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en la Habana.

El segundo partido de la segunda ventana de Panamá será también de visitante cuando enfrente a Argentina en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires el lunes 2 de marzo.