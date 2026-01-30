Deportes - 30/1/26 - 01:36 PM

Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

Cobre Panamá renovó por segundo año su patrocinio a los Correcaminos de Colón, reafirmando su compromiso con el deporte, la juventud y el desarrollo comunitario.

 

Por: Redacción / Crítica -

Colón volvió a convertirse en el punto de encuentro de una alianza que apuesta de lleno por la juventud, el deporte y el desarrollo social. Cobre Panamá confirmó, por segundo año consecutivo, su patrocinio a los Correcaminos de Colón, un equipo que se ha consolidado como referente de talento deportivo, disciplina y constancia en la provincia.

El anuncio se realizó en un escenario cargado de simbolismo: el tradicional lanzamiento de honor, que estuvo a cargo de John Dean, gerente general de Cobre Panamá. Más allá del protocolo, el gesto reafirmó el respaldo institucional de la empresa al deporte panameño como una verdadera escuela de valores, esfuerzo y superación personal.

John Dean, gerente general de Cobre Panamá.

“Creemos firmemente en el poder del deporte para transformar vidas y abrir oportunidades, especialmente entre los jóvenes”, expresó Dean durante el acto. Sus palabras subrayaron la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la sana convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia comunitaria.

Para los Correcaminos de Colón, este respaldo representa un impulso clave. No solo fortalece su crecimiento deportivo y organizativo, sino que también afianza el vínculo entre la empresa privada y la comunidad colonense. La directiva del equipo agradeció el apoyo sostenido y destacó que este tipo de alianzas permite proyectar el futuro con mayor estabilidad y ambición competitiva.

Te puede interesar

Tomás Rodríguez anotó su primer gol en Costa Rica

Tomás Rodríguez anotó su primer gol en Costa Rica

 Enero 30, 2026
Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

 Enero 30, 2026
Nuevo técnico de la selección de baloncesto hará énfasis en la defensa

Nuevo técnico de la selección de baloncesto hará énfasis en la defensa

 Enero 30, 2026
Real Madrid tendrá su revancha ante el Benfica en playoffs de la Champions

Real Madrid tendrá su revancha ante el Benfica en playoffs de la Champions

 Enero 30, 2026
Panamá competirá en el NFL Flag International del Pro Bowl

Panamá competirá en el NFL Flag International del Pro Bowl

 Enero 30, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí