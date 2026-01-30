Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

Colón volvió a convertirse en el punto de encuentro de una alianza que apuesta de lleno por la juventud, el deporte y el desarrollo social. Cobre Panamá confirmó, por segundo año consecutivo, su patrocinio a los Correcaminos de Colón, un equipo que se ha consolidado como referente de talento deportivo, disciplina y constancia en la provincia.

El anuncio se realizó en un escenario cargado de simbolismo: el tradicional lanzamiento de honor, que estuvo a cargo de John Dean, gerente general de Cobre Panamá. Más allá del protocolo, el gesto reafirmó el respaldo institucional de la empresa al deporte panameño como una verdadera escuela de valores, esfuerzo y superación personal.

“Creemos firmemente en el poder del deporte para transformar vidas y abrir oportunidades, especialmente entre los jóvenes”, expresó Dean durante el acto. Sus palabras subrayaron la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la sana convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia comunitaria.

Para los Correcaminos de Colón, este respaldo representa un impulso clave. No solo fortalece su crecimiento deportivo y organizativo, sino que también afianza el vínculo entre la empresa privada y la comunidad colonense. La directiva del equipo agradeció el apoyo sostenido y destacó que este tipo de alianzas permite proyectar el futuro con mayor estabilidad y ambición competitiva.