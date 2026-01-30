Deportes - 30/1/26 - 02:08 PM

Tomás Rodríguez anotó su primer gol en Costa Rica

El delantero panameño marcó en el partido que su equipo, el Deportivo Saprissa, empató 3-3 ante el Pérez Zeledón.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El delantero panameño Tomás Rodríguez marcó su primer gol en el fútbol de la primera división de Costa Rica, al marcar en el empate de su equipo, el Deportivo Saprissa, 3-3, ante el Pérez Zeledón.

La anotación de Rodríguez, quien jugó como centro delantero, se dio al minuto 30' para empatar el encuentro en ese momento 1-1. 

NO DEJES DE LEER: Nuevo técnico de la selección de baloncesto hará énfasis en la defensa

El gol de Rodríguez fue importante para él en lo personal, ya que era su quinto partido en la liga tica.

“Hoy es solo un paso, espero seguir marcando goles. El delantero que venga a Saprissa siempre tiene que dar el máximo”, manifestó Rodríguez en entrevista publica en ESPN Centroamérica.

Rodríguez agregó que aunque juega otras posiciones en el ataque, su mayor virtud es cuando lo alinean como centro delantero.

Te puede interesar

Tomás Rodríguez anotó su primer gol en Costa Rica

Tomás Rodríguez anotó su primer gol en Costa Rica

 Enero 30, 2026
Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

Cobre Panamá impulsa a los Correcaminos de Colón por segundo año consecutivo

 Enero 30, 2026
Nuevo técnico de la selección de baloncesto hará énfasis en la defensa

Nuevo técnico de la selección de baloncesto hará énfasis en la defensa

 Enero 30, 2026
Real Madrid tendrá su revancha ante el Benfica en playoffs de la Champions

Real Madrid tendrá su revancha ante el Benfica en playoffs de la Champions

 Enero 30, 2026
Panamá competirá en el NFL Flag International del Pro Bowl

Panamá competirá en el NFL Flag International del Pro Bowl

 Enero 30, 2026

“Yo soy nueve, pero el profe es el jefe y si el jefe pide algo, hay que hacerlo. Si me ponen de extremo, me ponen de nueve, yo haré lo mejor de mí. Estoy aquí para aportar mi granito de arena a la institución", señaló el formado por el Sporting San Miguelito.

NO DEJES DE LEER: Real Madrid tendrá su revancha ante el Benfica en playoffs de la Champions

Tomás Rodríguez, de 26 años, es uno de los delanteros que formó parte de las convocatorias de Panamá en el proceso de la Eliminatoria Mundialista y que culminó exitosamente con la clasificación al Mundial 2026, por lo que es uno de los candidatos a integrar la selección que competirá en la máxima cita del balompié.

Manuel Morán anota

En este encuentro, el panameño Manuel morán, quien milita en el Pérez Zeledón, anotó al minuto 42'.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí