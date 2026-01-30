Tomás Rodríguez anotó su primer gol en Costa Rica

El delantero panameño Tomás Rodríguez marcó su primer gol en el fútbol de la primera división de Costa Rica, al marcar en el empate de su equipo, el Deportivo Saprissa, 3-3, ante el Pérez Zeledón.

La anotación de Rodríguez, quien jugó como centro delantero, se dio al minuto 30' para empatar el encuentro en ese momento 1-1.

El gol de Rodríguez fue importante para él en lo personal, ya que era su quinto partido en la liga tica.

“Hoy es solo un paso, espero seguir marcando goles. El delantero que venga a Saprissa siempre tiene que dar el máximo”, manifestó Rodríguez en entrevista publica en ESPN Centroamérica.

Rodríguez agregó que aunque juega otras posiciones en el ataque, su mayor virtud es cuando lo alinean como centro delantero.

“Yo soy nueve, pero el profe es el jefe y si el jefe pide algo, hay que hacerlo. Si me ponen de extremo, me ponen de nueve, yo haré lo mejor de mí. Estoy aquí para aportar mi granito de arena a la institución", señaló el formado por el Sporting San Miguelito.

Tomás Rodríguez, de 26 años, es uno de los delanteros que formó parte de las convocatorias de Panamá en el proceso de la Eliminatoria Mundialista y que culminó exitosamente con la clasificación al Mundial 2026, por lo que es uno de los candidatos a integrar la selección que competirá en la máxima cita del balompié.

Manuel Morán anota

En este encuentro, el panameño Manuel morán, quien milita en el Pérez Zeledón, anotó al minuto 42'.