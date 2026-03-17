Deportes - 17/3/26 - 12:00 AM

Ancelotti llama a Endrick y Vinícius Jr.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este lunes a los delanteros Vinícius Junior y Endrick, y excluyó nuevamente a Neymar de la lista para los amistosos de este mes con Francia y Croacia.

El técnico italiano divulgó una lista de 26 convocados con numerosas novedades, como el centrocampista Gabriel Sara (Galatasaray) y el joven delantero Rayan (Bournemouth).

El seleccionador lamentó no haber podido observar a Neymar cuando acudió al partido del martes pasado entre Santos y Mirassol, ya que el delantero no jugó por fatiga muscular, y repitió que solo convocará para el Mundial a los que estén al 100 % de sus condiciones físicas.

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