Andy Dalton firma con Filadelfia Eagles

El quarterback veterano Andy Dalton se dirige a los Eagles de Filadelfia para aportar profundidad en la posición detrás de Jalen Hurts.

Los Panthers de Carolina, donde jugaba Dalton, recibirá una selección de séptima ronda en 2027.

Dalton, de 38 años, fue seleccionado para tres Juegos de Estrellas de la NFL durante sus primeras nueve temporadas en Cincinnati. También ha jugado para Dallas, Chicago, Nueva Orleans y pasó las últimas tres temporadas con los Panthers.