Deportes - 18/3/26 - 12:00 AM

César Yanis tendrá un último chance de entrar a la selección para mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El volante César Yanis tendrá una última oportunidad para entrar en la lista final de la Selección Mayor de Fútbol para la Copa mundial de la FIFA 2026, al ser convocado nuevamente por el técnico Thomas Christiansen para los partidos amistosos que sostendrá Panamá ante Sudáfrica el 27 y 31 de marzo.

"El tema de Yanis, desde mi llegada a Panamá ha sido un jugador clave, que siempre ha estado en las convocatorias, en las eliminatorias pues no ha estado por una cosa u otra, pero bueno creo que es el momento para su regreso, está jugando con su equipo, lo está haciendo bien, así que merece la oportunidad", manifestó Christiansen en conferencia de prensa.

Yanis, de 30 años y quien milita actualmente en el Cobresal en la primera división de Chile, no había formado parte de los últimos llamados de Christiansen, por lo que algunos especialistas lo habían descartado para el mundial.

Otra de las novedades de la convocatoria de Christiansen es el llamado al central Martín Krug y la vuelta de Roderick Miller.

La convocatoria completa es la siguiente:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

Te puede interesar

Real Madrid no dio oportunidad y avanza a cuartos de Liga de Campeones

Real Madrid no dio oportunidad y avanza a cuartos de Liga de Campeones

 Marzo 17, 2026
Christiansen revela los convocados para amistosos ante Sudáfrica

Christiansen revela los convocados para amistosos ante Sudáfrica

 Marzo 17, 2026
Karateca Edgardo Torres fija su objetivo en ‘Santo Domingo 2026’

Karateca Edgardo Torres fija su objetivo en ‘Santo Domingo 2026’

 Marzo 17, 2026
Metro y Veraguas, con el mejor inicio del Béisbol Mayor, chocan hoy

Metro y Veraguas, con el mejor inicio del Béisbol Mayor, chocan hoy

 Marzo 17, 2026
Fidel Escobar no será convocado para amistosos ante Sudáfrica

Fidel Escobar no será convocado para amistosos ante Sudáfrica

 Marzo 17, 2026

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Andrés Andrade, Martín Krug, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos y Roderick Miller.

Volantes: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis y Yoel Bárcenas.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Kadir Barría.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea
Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022