César Yanis tendrá un último chance de entrar a la selección para mundial

El volante César Yanis tendrá una última oportunidad para entrar en la lista final de la Selección Mayor de Fútbol para la Copa mundial de la FIFA 2026, al ser convocado nuevamente por el técnico Thomas Christiansen para los partidos amistosos que sostendrá Panamá ante Sudáfrica el 27 y 31 de marzo.

"El tema de Yanis, desde mi llegada a Panamá ha sido un jugador clave, que siempre ha estado en las convocatorias, en las eliminatorias pues no ha estado por una cosa u otra, pero bueno creo que es el momento para su regreso, está jugando con su equipo, lo está haciendo bien, así que merece la oportunidad", manifestó Christiansen en conferencia de prensa.

Yanis, de 30 años y quien milita actualmente en el Cobresal en la primera división de Chile, no había formado parte de los últimos llamados de Christiansen, por lo que algunos especialistas lo habían descartado para el mundial.

Otra de las novedades de la convocatoria de Christiansen es el llamado al central Martín Krug y la vuelta de Roderick Miller.

La convocatoria completa es la siguiente:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Andrés Andrade, Martín Krug, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos y Roderick Miller.

Volantes: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis y Yoel Bárcenas.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Kadir Barría.