Deportes - 18/3/26 - 12:00 AM

Christiansen: ‘Hay algunas plazas abiertas, no hay nada cerrado’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor de fútbol de Panamá señaló que si bien es cierto el equipó que llevará al mundial está casi definido, aún hay plazas que no están concretas.

Las palabras de Christiansen se dieron durante la conferencia de prensa, luego de que se revelara la lista de convocados para los partidos amistosos que sostendrá Panamá de visitante ante sudáfrica el viernes 27 y martes 31 de marzo.

“La lista está casi definida”, manifestó Christiansen, pero agregó que “Quedan todavía algunos grupos por concretar, hay algunas plazas todavía abiertas, no hay nada cerrado, pero lo cierto es que las posibilidades son más difíciles porque ya tenemos un grupo bastante hecho”, señaló Christiansen.

Sobre los partidos ante Sudáfrica, Christiansen recalcó la importancia de enfrentarse a un equipo africano, tomando en cuenta el primer rival de Panamá en la próxima Copa del Mundo cuando el 17 de junio debuten ante Ghana, en el Toronto Stadium, en el primer partido por el grupo L, el cual también comparten con Inglaterra y Croacia.

“El objetivo es jugar contra un equipo africano. “Hay constantes similitudes con Ghana de lo que nos vamos a encontrar con Sudáfrica y ese era el objetivo”, explicó el estratega hispano danés en la conferencia de prensa.

El primer encuentro amistoso ante los Bafana Bafana se jugará en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, mientras que el segundo se disputará en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, ambas sedes del pasado Mundial de Sudáfrica 2010.

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