Deportes - 18/3/26 - 12:00 AM

Anulan título de Senegal en Copa Africana

Marruecos recibió de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones, otorgado el martes por jueces de apelación que revocaron la victoria de Senegal en la caótica final disputada en enero.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que su junta de apelaciones determinó que Senegal “perdió por incomparecencia” la final y que su triunfo 1-0 en tiempo extra pasa a ser una victoria por defecto 3-0 para la anfitriona Marruecos.

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