Andy Otero será baja para el Clásico Mundial de Béisbol

Panamá sufrió otra baja para el Clásico Mundial de Béisbol. Se trata del izquierdo lanzador Andy Otero, quien tuvo una lesión en su hombro de lanzar, por lo que no podrá estar listo para la competencia que arrancará el próximo viernes 6 de marzo.

El anuncio fue hecho por el gerente del equipo de Panamá, Dámaso Espino, quien explicó que Otero tuvo el percance físico la noche del miércoles en un partido de confrontación que tuvo la selección de Panamá ante la preselección mayor de Coclé. Luego de ser evaluado físicamente se determinó una inflamación en su hombro izquierdo.

"Ayer lo llevamos al médico y el diagnóstico es que tiene una inflamación en su hombro izquierdo. No es nada serio pero requiere rehabilitación, unos días de descanso y lastimosamente estamos muy cerca al viaje. Hemos tenido que tomar la difícil decisión de sacarlo del roster y en su lugar entrará Severino González", explicó Espino.

Espino destacó que Otero ha hecho todo el esfuerzo y tenía toda la intención y ganas de representar al país pero las lesiones escapan de las manos.

"Tenemos que ver lo mejor para él, que no arriesgue su brazo en estos momentos y lo mejor para el equipo, que es tener 16 brazos saludables", agregó.

Espino dijo que Severino ha estado trabajando desde el día uno, estuvo en la Serie del Caribe, en la que hizo un gran trabajo con los Federales de Chiriquí, se ha mantenido activo con el equipo y se merece esta oportunidad.

"Severino tiene experiencia. Nosotros queremos muchachos que nos puedan dar múltiples innings, que puedan hacer diferentes roles y Severino ha hecho el trabajo como relevista y abridor. Consideramos que nos puede ayudar en este momento", apuntó.

Panamá está ubicado en el grupo A del Clásico Mundial, el cual tendrá como sede San Juan, Puerto Rico. En este grupo la selección nacional enfrentará a Cuba el viernes 6 de marzo; Puerto Rico el sábado 7; Canadá el domingo 8; y Colombia el lunes 9.