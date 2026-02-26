Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Panamá- Un intento de homicidio fue perpetrado este jueves en la vía Panamericana a la altura de la entrada de la barriada Tataré, ubicada en el corregimiento de Pacora (Panamá Este).

Sicarios, arma de fuego en mano, empezaron a disparar desde un vehículo en marcha contra una camioneta de color negro en la que se transportaba el hombre que querían matar.

Producto del tiroteo, un hombre y un menor de edad resultaron heridos, mientras que la camioneta negra terminó llena de orificios de bala.

Además, al parecer, el conductor de la camioneta perdió el control del volante, porque esta terminó metida en una hondonada que se ubica a un costado de la vía.

Otros dos vehículos —un sedán de color rojo y un busito de transporte de pasajeros tipo coaster— se vieron involucrados en el suceso— y terminaron colisionados. No se ha especificado si los colisionó la camioneta o el vehículo en el que iban los sicarios, el cual no ha sido recuperado por el momento.

Se informó que los heridos fueron trasladados de emergencia hasta el Hospital Santo Tomás en condición estable, para que recibieran atención médica.

Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional de Pacora para iniciar la investigación del caso y efectuar operativos en la zona para dar con los agresores.