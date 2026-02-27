Bicicleta Rali hace historia a nivel internacional

Jornada histórica para el deporte nacional. Rali, la marca panameña que ha liderado el ciclismo en el Istmo, se consolida como una de las mejores del mundo. La "bicicleta canalera" alcanzó la gloria en el Giro de Sardegna con la victoria de Dusan Rajović y, simultáneamente, con el panameño Roberto González, quien se afianzó como líder de la clasificación de la montaña. Un despliegue de alto rendimiento en dos frentes: la potencia del sprint y la resistencia en las cumbres.

NO DEJES DE LEER: Andy Otero será baja para el Clásico Mundial de Béisbol

Panamá sigue marcando el paso en Europa. En un día redondo, el santeño Roberto González salió a dar batalla desde los primeros kilómetros, sumando valiosos puntos que lo mantienen como el sólido dueño de la camiseta de la montaña.

Roberto González: "Es increíble este momento. La versatilidad de la Rali me da la confianza para atacar a distancia y buscar los puntos de montaña. La sensación sobre la bici me permite afrontar las subidas con mucha más fluidez. Es un orgullo para todo Panamá".

NO DEJES DE LEER: Real Madrid y el City vuelven a chocar; Barcelona irá contra el Newcastle

Por su parte, los panameños Carlos Samudio y Franklin Archibold lucieron impecables, realizando una labor de gregarios fundamental para proteger el liderato y asegurar el éxito del equipo.

Para la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci), este logro es un sueño hecho realidad: ver a tres panameños midiéndose de tú a tú contra la élite del WorldTour. Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, nuestro aliado eterno —una marca orgullosamente panameña— celebra hoy una victoria y un liderato de montaña en la carpa grande del ciclismo internacional.