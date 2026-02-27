Quinteto de Panamá sale hoy con la obligación de vencer a Cuba en Eliminatoria

La Selección de Baloncesto de Panamá buscará con urgencia un triunfo ante Cuba en partido correspondiente a la segunda ventana de la Eliminatoria con miras al Mundial 2027, que tendrá como sede Catar.

El partido de hoy viernes está programado para las 8:10 de la noche en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá. Originalmente este juego se iba a disputar en Cuba pero la federación deportiva de este país desistió de la sede.

Panamá, ubicado en el grupo D del torneo clasificatorio, no ha obtenido triunfo, luego de perder sus dos compromisos de la primera ventana (ambos ante Uruguay) el pasado mes de noviembre.

Para la segunda fase clasificarán los tres primeros equipos de cada grupo, por lo que el encuentro de hoy ante los cubanos es de suma importancia para ir aspirando por lo menos al tercer puesto del grupo D, en el que están además de Panamá, las selecciones de Argentina, Uruguay y Cuba.

Hasta el momento Argentina y Uruguay lideran el grupo con marca de 2-0, mientras que Panamá y Cuba están con 0-2.

Hay que destacar que para este encuentro Panamá estrenará nuevo técnico y se trata del puertorriqueño Nelson Colón, quien tratará de guiar a la selección nacional a conseguir la clasificación a la máxima cita del baloncesto, en la que Panamá estuvo por última vez en el 2006.

Para este partido Panamá contará con el regreso de los estelares Iverson Molinar y Ernesto Oglivie, pero tendrá las bajas de jugadores como Akil Mitchell y Jhivvan Jackson, quien se lesionó en Panamá durante los entrenamientos previos a la segunda ventana.