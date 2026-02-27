Deportes - 27/2/26 - 12:00 AM

Panameño Roberto González se mantiene líder de montaña en giro italiano

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El ciclista panameño Roberto González, integrante del equipo Solution Tech Nippo Rali, se mantuvo por segundo día consecutivo de líder del departamento de Montaña del Giro di Sardegna, que se disputa en Italia.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci), destaca que González, a bordo de su bicicleta Rali Evolve, dominó la clasificación de los escaladores con un total de 16 puntos, duplicando la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana, quien acumula 8 unidades.

Esta sólida actuación ratifica el gran estado de forma del corredor istmeño en las exigentes carreteras europeas.

La segunda jornada fue conquistada por el italiano Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) con un tiempo de 03:03:14, en un cierre de etapa sumamente competitivo donde los panameños mantuvieron el ritmo del pelotón principal; Carlos Samudio y Roberto González lograron entrar con el mismo tiempo del ganador en las posiciones 26 y 29 respectivamente, mientras que Franklin Archibold cruzó la meta en la posición 107.

