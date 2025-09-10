Deportes - 10/9/25 - 12:00 AM

Ángel Chávez designa a sus dos primeros abridores para Premundial U-15

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El derecho Fernando Pérez y el zurdo Abraham Wright serán los abridores para el primer y segundo partido respectivamente del Campeonato Premundial de Béisbol U-15 que se disputará del 13 al 19 de septiembre en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que el director técnico de esta categoría, el exgrandes ligas Ángel Chávez, confirmó la designación de los dos pitchers.

"Para el partido contra Estados Unidos hemos asignado al derecho Fernándo Pérez y para enfrentar a México tenemos al izquierdo Abraham Wright, jugaremos contra USA el 13 y ante México el 14 de septiembre", detalló Chávez.

Ayer, la Fedebeis presentó a la selección nacional de esta categoría y al mismo tiempo se le entregó el Pabellón Nacional, indumentaria y ropa de competencia para el torneo.

Te puede interesar

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

 Septiembre 09, 2025
Trea Turner fuera por lesión en el muslo

Trea Turner fuera por lesión en el muslo

 Septiembre 09, 2025
Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Septiembre 09, 2025
Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Septiembre 09, 2025
Deportivo Árabe Unido destituye a su director

Deportivo Árabe Unido destituye a su director

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto