Ángel Chávez designa a sus dos primeros abridores para Premundial U-15

El derecho Fernando Pérez y el zurdo Abraham Wright serán los abridores para el primer y segundo partido respectivamente del Campeonato Premundial de Béisbol U-15 que se disputará del 13 al 19 de septiembre en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que el director técnico de esta categoría, el exgrandes ligas Ángel Chávez, confirmó la designación de los dos pitchers.

"Para el partido contra Estados Unidos hemos asignado al derecho Fernándo Pérez y para enfrentar a México tenemos al izquierdo Abraham Wright, jugaremos contra USA el 13 y ante México el 14 de septiembre", detalló Chávez.

Ayer, la Fedebeis presentó a la selección nacional de esta categoría y al mismo tiempo se le entregó el Pabellón Nacional, indumentaria y ropa de competencia para el torneo.