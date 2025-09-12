Aplausos y abucheos a Trump en juego de los Yankees

El presidente Donald Trump asistió ayer al juego de los Yankees de Nueva York, donde recibió una reacción mixta al conmemorar el 24º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, horas después de honrar la memoria de las víctimas en el Pentágono.

Las autoridades instalaron para el presidente cristales blindados fuera de una suite del piso superior en el lado de la tercera base, sobre el dugout de los Tigres de Detroit. Durante el Himno Nacional , Trump fue mostrado en la pantalla gigante del estadio y recibió abucheos de algunos en la multitud.

Hubo aplausos por parte de otros.