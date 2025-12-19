Sucesos - 19/12/25 - 11:20 AM

Cae alias 'Chuki', dueño del arma utilizada en crimen de policía

El sujeto fue aprehendido en horas de la madrugada de este viernes en el sector de Santa Marta, distrito de San Miguelito.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-  Alias "Chuki", fue capturado hoy tras señalado como el quinto implicado en el asesinato por encargo de Ángel David Rodríguez (25 años), en medio del cual también murió el capitán post mortem José Izasa. El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre en Calzada Larga, Caimitillo (Chilibre).

El sujeto, quien figura como el dueño del arma de fuego utilizada en el doble crimen, fue aprehendido en horas de la madrugada de este viernes en el sector de Santa Marta, distrito de San Miguelito.

Eran entre las 5:00 y 6:00 de la mañana cuando unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de San Miguelito sorprendieron al sospechoso, atrapándolo casi dormido, vestido con un suéter de manga larga, pantalones cortos y chancletas.

Dentro de la vivienda allanada, las autoridades también aprehendieron a otro sujeto que, supuestamente, no tiene relación con el doble crimen, pero mantenía en su contra una orden de conducción por un delito que no fue especificado.

La investigación en contra de este nuevo sospechoso se suma a la de otros tres adultos y un menor de edad en este crimen por encargo contra Rodríguez, quien supuestamente pertenecía a un grupo delincuencial rival al de los implicados en su muerte.

Se conoció que Rodríguez, además del caso por drogas por el cual cumplía trabajo comunitario, también había sido vinculado con un homicidio, hecho último por el cual se presume que lo mandaron a matar.

Tan solo ayer, Ariel Joel Berguido Victoria fue imputado por los delitos de homicidio doloso agravado (por cada víctima) y asociación ilícita en calidad de autor, ya que es señalado el hombre que guardó el arma y escondió al conductor de la motocicleta, alias Gordo, y al tirador (un menor de edad)

 

