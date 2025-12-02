Aradia ganó el Clásico del Benemérito Cuerpo de Bomberos

Aradia, con una exigente monta del jinete Yonis Lasso, se llevó los honores del Clásico Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, evento disputado el domingo 30 de noviembre en el Hipódromo Presidente Remón.

La ganadora del evento deportivo es una potranca de dos años, hija de Preservationist en Hello Dearie por Giant’s Causeway, defendiendo los colores del Chestnut Hill Stable y bajo la preparación del laureado entrenador Alberto Paz Rodríguez.

Aradia recorrió los 1,200 metros de la prueba en 1:11.2 quintos, luego de parciales de 22.3 quintos para los 400 metros y 46.2 quintos para los 800 metros.

El orden oficial de llegada fue el siguiente: Aradia, primero; Ataviada, segundo; Gold Basin, tercero; Volatile Girl, cuarto y Golden Kake, cerró el marcador.

En el círculo de ganadores estuvieron presentes Carlos De Oliveira, Director del Hipódromo; Alberto Paz Rodríguez Jr., y miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes acompañaron esta celebración en honor a tan distinguida institución.