Deportes - 11/3/26 - 12:00 AM

Panamá se prepara en Colombia para Panamericano de Ruta

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección de Ciclismo de Panamá inició la fase final de su preparación con miras a los Campeonatos Panamericanos de Ruta de Ciclismo, que se disputarán en la ciudad de Montería del 15 al 22 de marzo.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) informó que varios de los integrantes de la selección se encuentran en Boyacá, Colombia, culminando la preparación.

“La delegación panameña llega a esta cita con una combinación estratégica de entrenamiento en altura y ritmo de competición en las ligas más exigentes del mundo”, destaca la nota de prensa de la Fepaci.

En Boyacá se encuentran trabajando los ciclistas Gabriel Espinosa, Bredio Ruiz y Christofer Jurado, aprovechando la geografía de la zona para fortalecer la resistencia física.

El resto del equipo llega con un ritmo de carrera envidiable tras competir en el calendario World Tour. Franklin Archibold se une al grupo tras completar con éxito la Strade Bianche en Italia y el Giro di Sardegna. Por su parte, Roberto González y Carlos Samudio se encuentran actualmente disputando la prestigiosa Tirreno-Adriático, asegurando un nivel competitivo de élite mundial para el conjunto nacional.

De acuerdo al calendario de los Panamericanos de Ruta, la Contrarreloj Individual (CRI) se disputará el jueves 19 de marzo y los encargados de desafiar el cronómetro serán Gabriel Espinoza y Franklin Archibold.

Te puede interesar

Lamine Yamal, de penalti en el 96, salva al Barcelona

Lamine Yamal, de penalti en el 96, salva al Barcelona

 Marzo 10, 2026
‘Hemos aprendido de la eliminatoria contra el Atlético’

‘Hemos aprendido de la eliminatoria contra el Atlético’

 Marzo 10, 2026
Bochornoso incidente de Jonathan Araúz en partido del Clásico

Bochornoso incidente de Jonathan Araúz en partido del Clásico

Marzo 10, 2026
Atlético de Madrid recibe al Tottenham Hotspur

Atlético de Madrid recibe al Tottenham Hotspur

 Marzo 10, 2026
Edmundo Sosa sobre Panamá en el Clásico: ‘Fue un fracaso total’

Edmundo Sosa sobre Panamá en el Clásico: ‘Fue un fracaso total’

Marzo 10, 2026

La prueba de Ruta Élite será el domingo 22 de marzo, donde el equipo completo unirá fuerzas para buscar la medalla de oro en el circuito de Montería.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata