Panamá se prepara en Colombia para Panamericano de Ruta

La Selección de Ciclismo de Panamá inició la fase final de su preparación con miras a los Campeonatos Panamericanos de Ruta de Ciclismo, que se disputarán en la ciudad de Montería del 15 al 22 de marzo.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) informó que varios de los integrantes de la selección se encuentran en Boyacá, Colombia, culminando la preparación.

“La delegación panameña llega a esta cita con una combinación estratégica de entrenamiento en altura y ritmo de competición en las ligas más exigentes del mundo”, destaca la nota de prensa de la Fepaci.

En Boyacá se encuentran trabajando los ciclistas Gabriel Espinosa, Bredio Ruiz y Christofer Jurado, aprovechando la geografía de la zona para fortalecer la resistencia física.

El resto del equipo llega con un ritmo de carrera envidiable tras competir en el calendario World Tour. Franklin Archibold se une al grupo tras completar con éxito la Strade Bianche en Italia y el Giro di Sardegna. Por su parte, Roberto González y Carlos Samudio se encuentran actualmente disputando la prestigiosa Tirreno-Adriático, asegurando un nivel competitivo de élite mundial para el conjunto nacional.

De acuerdo al calendario de los Panamericanos de Ruta, la Contrarreloj Individual (CRI) se disputará el jueves 19 de marzo y los encargados de desafiar el cronómetro serán Gabriel Espinoza y Franklin Archibold.

La prueba de Ruta Élite será el domingo 22 de marzo, donde el equipo completo unirá fuerzas para buscar la medalla de oro en el circuito de Montería.