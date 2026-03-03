Argentino Fernando Batista dirigirá a ticos

El técnico argentino Fernando Batista fue presentado como el nuevo técnico de Costa Rica, una selección que esboza planes con miras a las eliminatorias de Copa del Mundo 2030 y otros torneos regionales.

Tanto los ticos como el “Bocha” Batista comparten el haber fracasado en su intento de conseguir la clasificación al mundial que se jugará en Norteamérica a mediados de este año. En el caso del argentino tras haber quedado fuera de la opción de repechaje al frente de Venezuela.