Deportes - 02/3/26 - 12:00 AM

Gary Stempel regresa al banquillo del Club Universitario

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

El experimentado entrenador Gary Stempel regresa nuevamente a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y lo hace con un club al cual había dirigido con anterioridad.

Stempel estará nuevamente con el Club Deportivo Universitario (CDU), el cual había quedado sin técnico luego de cesar al ecuatoriano Jhon Cagua.

“Hay regresos que no necesitan explicación. Sir Gary Stempel vuelve a la U. Un entrenador que ya llevó al Club a disputar una final y que conoce lo que significa defender estos colores. En momentos que exigen carácter y liderazgo, apostamos por experiencia y convicción. Seguimos más unidos que nunca”, posteó el CDU en sus redes sociales.

