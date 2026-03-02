Deportes - 02/3/26 - 12:00 AM

Arsenal sigue firme en la cima de la Premier

El Arsenal superó la más reciente prueba para ganar el título de la Liga Premier con una crucial victoria 2-1 ante el Chelsea.

El gol de Jurrien Timber en la segunda mitad permitió que el Arsenal restableciera una ventaja de cinco puntos sobre el segundo clasificado Manchester City, después de que el equipo de Pep Guardiola mantuviera la presión en la cima al vencer el sábado al Leeds.

La victoria ante el Chelsea hizo que Arsenal superara a otro de sus principales rivales y diera un paso más hacia su primer título de liga desde 2004.

