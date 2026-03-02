Panameño Roberto González, campeón de montaña en Italia

Panamá fue protagonista de principio a fin en el Giro di Sardegna, en Italia, por intermedio del santeño Roberto González, quien se coronó como el Rey de la Montaña de dicha competencia.

González, integrante del equipo Solution Tech Nippo Rali, en el que también forman parte los nacionales Franklin Archibold y Carlos Samudio, se alzó con la prestigiosa camiseta de la montaña en el Giro di Sardegna (2.1), tras completar las cinco exigentes etapas de la competición.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) destaca que González demostró su casta de escalador al finalizar el certamen con un total de 18 puntos, asegurando el liderato de la clasificación de montaña.

“Gran parte de este éxito técnico se atribuye al desempeño de la bicicleta de marca panameña Rali Evolve, el modelo de alta gama que acompaña a la escuadra italiana en sus desafíos internacionales”, señala la nota de la Fepaci.

El equipo Solution Tech Nippo Rali, al que pertenece González, también destacó en sus redes sociales el logro del cislista panameño.

“Roberto González, por su parte, fue una figura clave desde la primera etapa, vistiendo el maillot de líder de los KOM y defendiéndolo con inteligencia hasta la etapa final, sellando definitivamente la clasificación general”, señaló la nota del equipo italiano de ciclismo.

La Fepaci señaló que esta destacada participación no es casualidad y que La "tripleta panameña" continuará su gira por competencias europeas.

“El objetivo es claro: sumar puntos clave en el ranking UCI para asegurar la clasificación de Panamá en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, concluye la nota de la Fepaci.