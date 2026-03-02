Deportes - 02/3/26 - 12:00 AM

Equipo de Panamá viajó a EE.UU. para fogueos previo al Clásico Mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Después de tres semanas de entrenamiento en suelo patrio, la Selección de Béisbol de Panamá viajó ayer a Estados Unidos, donde culminará su preparación con miras al Clásico Mundial.

El equipo panameño viajó en varios grupos con destino específicamente a la ciudad de Tampa, Florida, donde sostendrá su primer partido de exhibición y en el que se unirán los peloteros que están en los campos de entrenamientos de las Grandes Ligas con sus respectivas franquicias.

El juego de fogueo será ante los Yankees de Nueva York el martes 3 de marzo a la 1:05 p.m. (hora de Panamá) en el George M. Steinbrenner Field.

El segundo partido de preparación será el miércoles 4 de marzo en el Publix Field at Joker Marchant Stadium, en la ciudad de Lakeland, Florida, en donde Panamá enfrentará a los Tigres de Detroit.

Ese mismo día pero después del juego, la selección viajará en vuelo privado a San Juan, Puerto Rico, sede del grupo A del Clásico Mundial y al cual pertenece Panamá junto a los boricuas, Cuba, Canadá y Colombia.

Te puede interesar

Iverson Molinar lidera triunfo de Panamá sobre Cuba en eliminatorias FIBA 2027

Iverson Molinar lidera triunfo de Panamá sobre Cuba en eliminatorias FIBA 2027

 Febrero 28, 2026
Roberto González mantiene camiseta de Líder de la Montaña en el Giro di Sarde

Roberto González mantiene camiseta de Líder de la Montaña en el Giro di Sarde

 Febrero 28, 2026
Lamine Yamal firma triplete histórico y el Barça se consolida líder

Lamine Yamal firma triplete histórico y el Barça se consolida líder

 Febrero 28, 2026
Guardiola sobre el Real: 'Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes'

Guardiola sobre el Real: 'Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes'

 Febrero 27, 2026
FIFA visitará México para evaluar seguridad y movilidad del Mundial

FIFA visitará México para evaluar seguridad y movilidad del Mundial

 Febrero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto