Equipo de Panamá viajó a EE.UU. para fogueos previo al Clásico Mundial

Después de tres semanas de entrenamiento en suelo patrio, la Selección de Béisbol de Panamá viajó ayer a Estados Unidos, donde culminará su preparación con miras al Clásico Mundial.

El equipo panameño viajó en varios grupos con destino específicamente a la ciudad de Tampa, Florida, donde sostendrá su primer partido de exhibición y en el que se unirán los peloteros que están en los campos de entrenamientos de las Grandes Ligas con sus respectivas franquicias.

El juego de fogueo será ante los Yankees de Nueva York el martes 3 de marzo a la 1:05 p.m. (hora de Panamá) en el George M. Steinbrenner Field.

El segundo partido de preparación será el miércoles 4 de marzo en el Publix Field at Joker Marchant Stadium, en la ciudad de Lakeland, Florida, en donde Panamá enfrentará a los Tigres de Detroit.

Ese mismo día pero después del juego, la selección viajará en vuelo privado a San Juan, Puerto Rico, sede del grupo A del Clásico Mundial y al cual pertenece Panamá junto a los boricuas, Cuba, Canadá y Colombia.