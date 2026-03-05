Arsenal se escapa en la cima de la Premier Inglesa
Arsenal abrió una brecha de siete puntos sobre el Manchester City en la cima de la Liga Premier tras arañar una victoria 1-0 en Brighton, mientras que su rival por el título empató 2-2 en casa ante el atribulado Nottingham Forest.
El City estuvo a punto de ganarlo a los ocho minutos del tiempo añadido, cuando el remate del suplente Savinho fue despejado cerca de la línea de gol.
El tanto de Bukayo Saka a los nueve minutos fue suficiente para Arsenal, que ha disputado un partido más que el City.