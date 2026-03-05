Deportes - 05/3/26 - 12:00 AM

Arsenal se escapa en la cima de la Premier Inglesa

Por: Inglaterra EFE -

Arsenal abrió una brecha de siete puntos sobre el Manchester City en la cima de la Liga Premier tras arañar una victoria 1-0 en Brighton, mientras que su rival por el título empató 2-2 en casa ante el atribulado Nottingham Forest.

El City estuvo a punto de ganarlo a los ocho minutos del tiempo añadido, cuando el remate del suplente Savinho fue despejado cerca de la línea de gol.

El tanto de Bukayo Saka a los nueve minutos fue suficiente para Arsenal, que ha disputado un partido más que el City.

