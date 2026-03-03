Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Panamá-Javier Villarreal, de 40 años, se encontraba debajo de un vehículo realizando labores de mecánica en Tataré, corregimiento de Pacora, cuando el gato hidráulico cedió y el automóvil lo aplastó.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias llegaron rápidamente a la escena, pero lamentablemente Villarreal ya había fallecido.

Este trágico accidente laboral ocurrido a eso de las 5:10 p.m. de ayer, en Pacora, resalta los riesgos de trabajar en condiciones sin las medidas de seguridad adecuadas, dejando consternada a la comunidad.