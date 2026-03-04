Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

Panamá cayó este miércoles 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo y último partido de exhibición, previo a la actuación en el Clásico Mundial de Béisbol.

El encuentro se disputó en el Publix Field at Marchand Stadium, en la ciudad de Lakeland, Florida.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) detalló que los Tigres de Detroit hicieron una carrera en la baja de la segunda y la otra en la baja de la tercera, mientras que Panamá marcó su única anotación en la alta de la cuarta.

El equipo de Panamá logró 7 imparables, jugando sin error, mientras que los Tigres de Detroit sonaron tres imparables, también sin error en el partido.

Por Panamá los mejores a la ofensiva fueron Allen Córdoba de 4-3, Johan Camargo de 2-2 con una producida, Edmundo Sosa de 4-1 y Leonardo Bernal de 2-1.

La victoria fue para Jack Flaherty, quien lanzó 3.0 entradas completas y la derrota para el derecho Abdiel Mendoza.

El equipo de Panamá tenía previsto viajar la tarde de este miércoles a la ciudad de San Juan, Puerto Rico a eso de las 6:00 p.m., llegando a eso de las 9:00 p.m.

Mañana jueves, la selección nacional entrenará en el estadio Hiram Bithorn de San Juan a las 12:30 mediodía.