Deportes - 04/3/26 - 04:03 PM

Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

La selección nacional se traslada este miércoles de Estados Unidos a Puerto Rico, sede de su grupo del Clásico Mundial.

 

Por: Redacción/ Crítica -

Panamá cayó este miércoles 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo y último partido de exhibición, previo a la actuación en el Clásico Mundial de Béisbol.

El encuentro se disputó en el Publix Field at Marchand Stadium, en la ciudad de Lakeland, Florida.

NO DEJES DE LEER: José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) detalló que los Tigres de Detroit hicieron una carrera en la baja de la segunda y la otra en la baja de la tercera, mientras que Panamá marcó su única anotación en la alta de la cuarta.

El equipo de Panamá logró 7 imparables, jugando sin error, mientras que los Tigres de Detroit sonaron tres imparables, también sin error en el partido. 

Por Panamá los mejores a la ofensiva fueron Allen Córdoba de 4-3, Johan Camargo de 2-2 con una producida, Edmundo Sosa de 4-1 y Leonardo Bernal de 2-1.

Te puede interesar

Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

 Marzo 04, 2026
Panamá enfrentó a los Yankees y hoy tendrá otra prueba ante Detroit

Panamá enfrentó a los Yankees y hoy tendrá otra prueba ante Detroit

Marzo 04, 2026
El liverpool fue sorprendido ayer

El liverpool fue sorprendido ayer

 Marzo 04, 2026
José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

 Marzo 04, 2026
Selección Femenina de Fútbol busca seguir en pelea por liderato de su grupo

Selección Femenina de Fútbol busca seguir en pelea por liderato de su grupo

 Marzo 04, 2026

NO DEJES DE LEER: Hansi Flick: ‘Estamos decepcionados, pero también muy orgullosos’

La victoria fue para Jack Flaherty, quien lanzó 3.0 entradas completas y la derrota para el derecho Abdiel Mendoza.

El equipo de Panamá tenía previsto viajar la tarde de este miércoles a la ciudad de San Juan, Puerto Rico a eso de las 6:00 p.m., llegando a eso de las 9:00 p.m.

Mañana jueves, la selección nacional entrenará en el estadio Hiram Bithorn de San Juan a las 12:30 mediodía.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora