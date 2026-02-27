Sucesos - 27/2/26 - 10:11 AM

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Por: Redacción Web -

Panamá- El conductor de una motocicleta falleció en horas de la mañana de este viernes en medio de una colisión con otro vehículo en la vía de acceso al Puente Centenario, en dirección a la ciudad de Panamá.

La información preliminar detalla que la víctima es un adulto mayor y que la colisión se dio por alcance, ya que la motocicleta impactó por detrás a una camioneta que iba delante.

Lamentablemente, el motociclista llevó la peor parte, pues tras el impacto salió proyectado por el aire y cayó sobre la calzada de la vía, donde falleció.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y paramédicos se presentaron en la escena, pero aunque le aplicaron el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, el hombre murió en el lugar.

Ahora, el Ministerio Público iniciará una investigación sumaria para determinar si el conductor de la motocicleta no guardó la distancia, si el conductor de la camioneta redujo la velocidad de forma inesperada o si el exceso de velocidad tuvo que ver en este hecho de tránsito.

 

