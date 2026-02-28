Iverson Molinar lidera triunfo de Panamá sobre Cuba en eliminatorias FIBA 2027

Ciudad de Panamá, 27 feb (EFE). — La selección de Panamá se impuso con muchas dificultades 81-84 a Cuba en el primer enfrentamiento entre ambos quintetos disputado en la Arena Roberto Durán, en la capital panameña, como parte de la segunda ventana del Grupo D de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, que se jugará en Catar.

El encuentro marcó el estreno victorioso del técnico boricua Nelson Colón al frente del combinado istmeño.

🔥 Molinar lidera el triunfo canalero

Panamá dominó el primer cuarto 19-29, con el base Iverson Molinar liderando la ofensiva con nueve puntos iniciales. Por Cuba destacó Reynaldo García, también con nueve unidades.

Sin embargo, las constantes pérdidas de balón del equipo panameño —19 en total— permitieron que los cubanos incrementaran la presión defensiva y la velocidad de juego. El segundo cuarto finalizó 20-20 y Cuba llegó a colocarse arriba 64-63 en el tercer periodo.

Durante el partido se registraron cerca de una docena de cambios de liderato y cinco empates. Panamá tuvo que apretar en defensa en el último minuto para asegurar su primera victoria en estas eliminatorias.

📊 Estadísticas clave del partido

Panamá (29-20-22-13) mostró mejor efectividad en tiros de campo (45% frente a 42% de Cuba), así como superioridad en:

Tiros dobles: 56,67% vs. 45,65%

Triples: 35,29% vs. 34,79%

Tiros libres: 82,35% vs. 62,5%

🔹 Destacados por Panamá

Iverson Molinar : 26 puntos (6/11 en dobles, 3/10 en triples), aunque con 7 pérdidas.

: 26 puntos (6/11 en dobles, 3/10 en triples), aunque con 7 pérdidas. Ernesto Oglivie : 22 puntos y 11 rebotes (9 defensivos).

: 22 puntos y 11 rebotes (9 defensivos). Luis Rodríguez: 12 puntos y 4 rebotes.

Panamá afrontó el compromiso con las bajas de Akil Mitchell y Jhivvan Jackson, siendo Rodríguez el sustituto de este último.

🔹 Destacados por Cuba

Pedro Bombino: 19 puntos y 7 rebotes.

Reynaldo García: 12 puntos y 8 rebotes.

Marlon Díaz: 10 puntos y 6 rebotes.

🌎 Grupo D: panorama de clasificación

Con esta victoria, Panamá mejora su marca a 1-3 en el Grupo D, donde comparte zona con Argentina, Uruguay y Cuba.

En el otro partido del grupo, Uruguay derrotó como visitante a Argentina 61-44, manteniéndose invicto en tres salidas.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas avanzarán a la Fase Final. Allí, los tres mejores de cada grupo clasificarán directamente al Mundial 2027, mientras que los cuartos disputarán un ‘playoff’ por el séptimo y último cupo de América.

🏟️ Sede alterna por crisis energética

Estos compromisos debían jugarse en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, pero debido a las dificultades energéticas en Cuba fueron trasladados a Panamá, teniendo como escenario la Arena Roberto Durán.

La última ventana de esta fase se disputará en julio, cuando Cuba visite a Panamá y Uruguay, mientras que Argentina jugará en Montevideo y luego cerrará ante Panamá.