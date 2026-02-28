Lamine Yamal firma triplete histórico y el Barça se consolida líder

El joven delantero Lamine Yamal protagonizó una noche histórica al marcar el primer triplete de su carrera profesional y liderar la victoria 4-1 del FC Barcelona sobre el Villarreal CF, en partido correspondiente a la jornada 26 de la LaLiga.

El encuentro, disputado en el Spotify Camp Nou, confirmó el gran momento del conjunto azulgrana, que bajo la dirección técnica de Hansi Flick sigue firme en la cima del campeonato.

⚡ Triplete de Lamine Yamal y recital ofensivo

El talento emergente del Barça, Lamine Yamal, desató la euforia en la afición culé con tres goles que encarrilaron el triunfo. Su actuación no solo representó su primer triplete como profesional, sino que también lo consolida como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

El Villarreal logró descontar por medio de Pape Gueye, pero la reacción fue insuficiente ante el vendaval ofensivo del conjunto catalán.

🔝 Lewandowski sentencia y el Barça mete presión al Real Madrid

En el tiempo añadido, Robert Lewandowski selló el 4-1 definitivo, ampliando la ventaja del Barcelona en la tabla. Con este resultado, el líder saca cuatro puntos de diferencia sobre el Real Madrid, que recibirá este lunes al Getafe CF.

El triunfo refuerza la candidatura azulgrana al título y aumenta la presión sobre su máximo rival en la recta decisiva del campeonato.