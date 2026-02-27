Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Una colisión en horas de la madrugada de este viernes en la autopista Arraiján-La Chorrera, entre los conductores de dos motocicletas, dejó el saldo de dos personas muertas.

El hecho de tránsito se registró frente al centro comercial Westland Mall y provocó un grave congestionamiento vehicular con dirección hacia la ciudad capital.

Según los primeros informes, el conductor de una de las motocicletas falleció en el lugar del accidente, mientras que la pasajera de la segunda moto murió horas después en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera.

Personal del Ministerio Público (MP) realizó el levantamiento de los cuerpos de las víctimas, mientras que la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, inició las investigaciones correspondientes.