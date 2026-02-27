Sucesos - 27/2/26 - 08:26 AM

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

El hecho de tránsito se registró frente al centro comercial Westland Mall

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Una colisión en horas de la madrugada de este viernes en la autopista Arraiján-La Chorrera, entre los conductores de dos motocicletas, dejó el saldo de dos personas muertas.

El hecho de tránsito se registró frente al centro comercial Westland Mall y provocó un grave congestionamiento vehicular con dirección hacia la ciudad capital.

Según los primeros informes, el conductor de una de las motocicletas falleció en el lugar del accidente, mientras que la pasajera de la segunda moto murió horas después en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera.

Personal del Ministerio Público (MP) realizó el levantamiento de los cuerpos de las víctimas, mientras que la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, inició las investigaciones correspondientes.

Te puede interesar

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

 Febrero 27, 2026
Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

 Febrero 26, 2026
Incendio consume taller de ebanistería en Las Uvas

Incendio consume taller de ebanistería en Las Uvas

 Febrero 26, 2026
De Carreto directo a la Fiscalía: Cayó con polvos blancos para la venta

De Carreto directo a la Fiscalía: Cayó con polvos blancos para la venta

Febrero 26, 2026
Panameño extorsionaba a menores en Argentina con material de abuso sexual

Panameño extorsionaba a menores en Argentina con material de abuso sexual

 Febrero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí