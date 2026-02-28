Roberto González mantiene camiseta de Líder de la Montaña en el Giro di Sarde

En una jornada de altísima exigencia física, el ciclista panameño Roberto González (Solution Tech NIPPO Rali) logró defender con éxito su camiseta de Líder de la Montaña tras completarse la cuarta etapa del Giro di Sardegna (2.1 UCI), considerada la “Etapa Reina” de la competición.

El resultado consolida la presencia de Panamá en el ciclismo europeo.

⛰️ Batalla en las cumbres de Cerdeña

El recorrido de 153.6 kilómetros entre Arbatax y Nuoro incluyó cuatro puertos puntuables de alta dificultad, un trazado que puso a prueba la resistencia del pelotón internacional.

La etapa fue conquistada por el italiano Filippo Zana (Soudal Quick-Step), quien cruzó la meta con un tiempo de 03:52:17. Lo escoltaron Alessandro Verre y Louis Vervaeke, ambos a 36 segundos.

A pesar de la ofensiva de equipos World Tour, el santeño Roberto González volvió a demostrar la calidad del ciclismo panameño, resistiendo los ataques en la alta montaña y defendiendo con autoridad el liderato.

🏆 Clasificación de la Montaña (Top 2)

Roberto González (PAN – Solution Tech NIPPO Rali): 18 puntos

Louis Vervaeke (BEL – Soudal Quick-Step): 14 puntos

Con este resultado, el panameño mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre el belga, consolidándose como el mejor escalador del certamen hasta el momento.

🚵 Rumbo a Olbia: el desafío final

Este domingo se disputará la quinta y última etapa del Giro di Sardegna, un trayecto de 177.3 kilómetros entre Nuoro y Olbia. La jornada incluirá un único premio de montaña de tercera categoría, escenario clave donde Roberto González buscará asegurar matemáticamente el título de la montaña.

De concretarse, sería un logro histórico para el ciclismo nacional y un paso firme dentro del proceso competitivo rumbo al ciclo olímpico hacia Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

🇵🇦 Panamá se proyecta en el ciclismo internacional

Este desempeño fortalece el trabajo de la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI), que continúa impulsando a sus atletas en escenarios de alto nivel UCI, posicionando a Panamá en vitrinas deportivas de alcance mundial.