Deportes - 28/2/26 - 12:44 PM

Roberto González mantiene camiseta de Líder de la Montaña en el Giro di Sarde

El ciclista panameño Roberto González defendió con éxito la camiseta de Líder de la Montaña en la cuarta etapa del Giro di Sardegna 2.1 UCI, consolidando a Panamá en el ciclismo europeo.

 

Por: Redacción / Crítica -

En una jornada de altísima exigencia física, el ciclista panameño Roberto González (Solution Tech NIPPO Rali) logró defender con éxito su camiseta de Líder de la Montaña tras completarse la cuarta etapa del Giro di Sardegna (2.1 UCI), considerada la “Etapa Reina” de la competición.

El resultado consolida la presencia de Panamá en el ciclismo europeo.

⛰️ Batalla en las cumbres de Cerdeña

El recorrido de 153.6 kilómetros entre Arbatax y Nuoro incluyó cuatro puertos puntuables de alta dificultad, un trazado que puso a prueba la resistencia del pelotón internacional.

La etapa fue conquistada por el italiano Filippo Zana (Soudal Quick-Step), quien cruzó la meta con un tiempo de 03:52:17. Lo escoltaron Alessandro Verre y Louis Vervaeke, ambos a 36 segundos.

A pesar de la ofensiva de equipos World Tour, el santeño Roberto González volvió a demostrar la calidad del ciclismo panameño, resistiendo los ataques en la alta montaña y defendiendo con autoridad el liderato.

🏆 Clasificación de la Montaña (Top 2)

  • Roberto González (PAN – Solution Tech NIPPO Rali): 18 puntos
  • Louis Vervaeke (BEL – Soudal Quick-Step): 14 puntos

Con este resultado, el panameño mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre el belga, consolidándose como el mejor escalador del certamen hasta el momento.

Te puede interesar

Irán confirma 85 muertos, entre ellos 53 niñas, tras ataque israelí

Irán confirma 85 muertos, entre ellos 53 niñas, tras ataque israelí

 Febrero 28, 2026
Roberto González mantiene camiseta de Líder de la Montaña en el Giro di Sarde

Roberto González mantiene camiseta de Líder de la Montaña en el Giro di Sarde

 Febrero 28, 2026
Lamine Yamal firma triplete histórico y el Barça se consolida líder

Lamine Yamal firma triplete histórico y el Barça se consolida líder

 Febrero 28, 2026
Guardiola sobre el Real: 'Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes'

Guardiola sobre el Real: 'Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes'

 Febrero 27, 2026
FIFA visitará México para evaluar seguridad y movilidad del Mundial

FIFA visitará México para evaluar seguridad y movilidad del Mundial

 Febrero 27, 2026

🚵 Rumbo a Olbia: el desafío final

Este domingo se disputará la quinta y última etapa del Giro di Sardegna, un trayecto de 177.3 kilómetros entre Nuoro y Olbia. La jornada incluirá un único premio de montaña de tercera categoría, escenario clave donde Roberto González buscará asegurar matemáticamente el título de la montaña.

De concretarse, sería un logro histórico para el ciclismo nacional y un paso firme dentro del proceso competitivo rumbo al ciclo olímpico hacia Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

🇵🇦 Panamá se proyecta en el ciclismo internacional

Este desempeño fortalece el trabajo de la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI), que continúa impulsando a sus atletas en escenarios de alto nivel UCI, posicionando a Panamá en vitrinas deportivas de alcance mundial.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta