FIFA visitará México para evaluar seguridad y movilidad del Mundial

Una delegación de la FIFA visitará México pronto para evaluar la seguridad y movilidad para la copa del mundo, informó el viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La capacidad del país para coorganizar el Mundial ha estado bajo escrutinio esta semana después del estallido de violencia luego de que el ejército matara al poderoso capo de la droga Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho' el domingo.

La operación y sus violentas repercusiones cobraron la vida de 70 personas. Integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación incendiaron autos para bloquear calles en estados de todo el país. Lo hicieron particularmente en ciudades del estado de Jalisco, entre ellas Guadalajara, que tiene previsto albergar cuatro partidos del Mundial.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino le dijo a Sheinbaum en una llamada telefónica el jueves que tiene “absoluta confianza” en México como sede mundialista.

Sheinbaum respaldó eso el viernes en su conferencia diaria.

“Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas”, dijo. “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad”.

Sheinbaum no proporcionó fechas de la visita.

“Le dije (a Infantino) que el domingo fue una situación especial y que hemos regresado a la normalidad y todas las medidas de seguridad que ya se están trabajando desde hace tiempo y para que tengan la certeza”, señaló.

“Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida”, agregó.

Aunque Sheinbaum afirmó que las cosas estaban volviendo a la normalidad, persistían las preocupaciones de seguridad en Guadalajara. World Aquatics canceló un evento de la Copa del Mundo de clavados programada para la próxima semana cerca de Guadalajara.