Deportes - 27/2/26 - 12:00 AM

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Con ventaja de dos juegos a cero para los Vaqueros sobre Chiriquí, hoy se reanuda la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y que es dedicado a las leyendas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

El tercer encuentro de la serie se disputará a las 7 de la noche en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, donde los chiricanos están obligados a sacar el triunfo para meterse de nuevo en competencia.

Por su lado, los del Oeste buscarán su tercer triunfo de la serie para colocarse a un paso de la conquista del título.

