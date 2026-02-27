Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Panamá- La noche se puso caliente ayer, como dicen en los barrios. La muerte se llevó a dos hombres al más allá en medio de dos ataques armados distintos ocurridos en el corregimiento de Tocumen.

Uno de los casos se reportó en el sector de Cabuya. Allí, varios sujetos, arma de fuego en mano, aprovecharon la oscuridad para irrumpir en una vivienda y disparar contra un hombre hasta matarlo. La víctima no tuvo tiempo de escapar de los sicarios y falleció en la escena mientras los agresores emprendían la huida. Producto de este ataque, una menor de edad que también se encontraba dentro del inmueble resultó herida.

En tanto, no muy lejos de ese lugar, específicamente en La Siesta de Tocumen, fue asesinado un taxista. Sobre este caso no han trascendido mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos.

El personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, en conjunto con las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), investiga ambos casos, por los cuales no se reportan sospechosos aprehendidos hasta el momento.