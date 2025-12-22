Ataviada se impone en el Clásico Ingeniero Jorge Ameglio

La potranca Ataviada resistió con valentía las acometidas finales de Gold Basin, por línea exterior, y Aradia, por la parte interior, para adjudicarse el Clásico Ingeniero Jorge Ameglio, disputado en el Hipódromo Presidente Remón.

Ataviada es una potranca de dos años de edad, hija de Tom’s D’Etat en Caribbean Sea, criada en los Estados Unidos, defensora de los colores del Stud Carmen Cristina, bajo la preparación del entrenador Eligio Ocaña y la exigente monta del jinete Félix Salgado.

La ganadora cubrió la distancia de 1,400 metros en tiempo de 1:25.4 quintos, luego de parciales de 23.2 para los primeros 400 metros, 46.3 para los 800 metros y 1:12.3 para los 1,200 metros.

El orden oficial de llegada de esta carrera fue el siguiente: Ataviada, primero; Gold Basin, segundo; Aradia, tercero; Volatile Girl, cuarto; y Giralina, quinto.