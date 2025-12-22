Deportes - 22/12/25 - 12:00 AM

Ataviada se impone en el Clásico Ingeniero Jorge Ameglio

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

La potranca Ataviada resistió con valentía las acometidas finales de Gold Basin, por línea exterior, y Aradia, por la parte interior, para adjudicarse el Clásico Ingeniero Jorge Ameglio, disputado en el Hipódromo Presidente Remón.

Ataviada es una potranca de dos años de edad, hija de Tom’s D’Etat en Caribbean Sea, criada en los Estados Unidos, defensora de los colores del Stud Carmen Cristina, bajo la preparación del entrenador Eligio Ocaña y la exigente monta del jinete Félix Salgado.

La ganadora cubrió la distancia de 1,400 metros en tiempo de 1:25.4 quintos, luego de parciales de 23.2 para los primeros 400 metros, 46.3 para los 800 metros y 1:12.3 para los 1,200 metros.

El orden oficial de llegada de esta carrera fue el siguiente: Ataviada, primero; Gold Basin, segundo; Aradia, tercero; Volatile Girl, cuarto; y Giralina, quinto.

Te puede interesar

Alajuelense vence a Saprissa de Fidel Escobar y es campeón en Costa Rica

Alajuelense vence a Saprissa de Fidel Escobar y es campeón en Costa Rica

 Diciembre 20, 2025
Filadelfia Eagles, campeones de la NFL, ganan título de su división

Filadelfia Eagles, campeones de la NFL, ganan título de su división

 Diciembre 20, 2025
Arsenal gana y asegura pasar la Navidad en el primer lugar de la Liga Premier

Arsenal gana y asegura pasar la Navidad en el primer lugar de la Liga Premier

 Diciembre 20, 2025
Mbappé iguala el récord goleador en un año natural de Cristiano

Mbappé iguala el récord goleador en un año natural de Cristiano

 Diciembre 20, 2025
José Córdoba vio acción con el Norwich City de la Championship de Inglaterra

José Córdoba vio acción con el Norwich City de la Championship de Inglaterra

 Diciembre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco
Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío