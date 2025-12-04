Deportes - 04/12/25 - 12:00 AM

Atletismo aporta plata y boxeo gana bronce en Juegos Bolivarianos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El atletismo sumó una medalla de plata en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú.

La presea fue alcanzada por la atleta Cristal Cuervo, quien quedó ubicada en el segundo lugar de la final de los 400 metros planos de esta justa deportiva.

Cuervo tuvo un tiempo de 53.96 segundos para quedar en la segunda posición de esta especialidad del atletismo.

La medalla de oro fue para la colombiana Lina Licona con tiempo de 51.83, mientras que la de bronce fue para la ecuatoriana Génesis Cañola con registro de 54.04.

En la jornada de ayer miércoles, el boxeo olímpico también tuvo actividad.

Por una parte, Eduardo Beckford quedó con la medalla de bronce en la categoría de los 70 kilogramos, al perder en semifinales ante el ecuatoriano José Rodríguez por decisión de 4-0.

En tanto, Cristofer Filós avanzó a la final de la categoría de los 60 kilogramos, al vencer en semifinales por RSC (Réferi Suspende el Combate) al peruano Francesco Odria.

Filós disputará la medalla de oro de su categoría hoy jueves ante el colombiano Yilmar González.

