Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Panamá- ¡Desgraciados! Cuatro miembros de un grupo criminal, que engañaban a mujeres haciéndose pasar por empleadores para robarlas, violarlas y extorsionarlas, fueron aprehendidos en el distrito de San Miguelito.

La captura de los sospechosos se logró tras la incursión de 247 unidades efectivos policiales, con el apoyo de drones y 62 funcionarios del de la Fiscalía de San Miguelito, en los sectores de El Hueco San Antonio y La Ratonera, durante unas 3 horas.

Tras varias diligencias de allanamiento y registro, los uniformados ubicaron a cuatro hombres señalados como autores de los delitos denunciados por unas siete víctimas.

La investigación, adelantada desde hace casi mes y medio, da cuenta de que los sospechosos ubicaban publicaciones en redes sociales de mujeres ofreciendo sus servicios como saloneras o masajistas. Las citaban en la estación Metro San Miguelito, donde las recogían y les decían que las trasladarían al lugar de trabajo, pero al llegar les robaban sus pertenencias, las violaban, filmaban y tomaban fotos del hecho, para luego extorsionarlas con exponer el material visual en redes sociales si denunciaban los delitos.

Se espera que en las próximas horas los sospechosos sean presentados ante un juez de garantías para la judicialización del caso. Por otra parte, las autoridades exhortan a otras mujeres que también hayan sido víctimas de este tipo de delitos a que denuncien su caso para que todos los miembros de este grupo delincuencial puedan ser retenidos.