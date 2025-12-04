Delegación de la FPF ya se encuentra en EE.UU. para sorteo del Mundial 2026

La delegación de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ya se encuentra en Estados Unidos para estar presente en el sorteo en el que quedarán definidos los 12 grupos que conformarán el Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos).

El sorteo está programado para mañana viernes a las 12 mediodía en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

La FPF estará representada por Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor de Panamá; Miguel Zúñiga, secretario general; Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones; John Dornheim, oficial de seguridad; y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.

Información de la FPF indicó que este equipo, estará participando a partir de hoy y hasta el sábado de una serie de reuniones bilaterales en diferentes áreas funcionales de la organización.