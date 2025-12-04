Se escapó el oro en el futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

Panamá estuvo cerca de conquistar la medalla de oro del futsal masculino de la edición XX de los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú.

No obstante, en una final cardíaca, el equipo panameño tuvo que conformarse con la medalla de plata luego de perder en la ronda penales 5-3 en la final ante Paraguay.

La selección nacional dominó la primera parte del encuentro con una ventaja de 2-0. Los goles por parte de Panamá llegaron en el minuto 7’, por medio de Alfonso Maquensi y posteriormente de Ángel Sánchez.

Pero el equipo dirigido por Alex del Rosario no pudo mantener la ventaja en la segunda parte y los paraguayos lograron empatar y forzar al tiempo extra.

Los goles sudamericanos fueron marcados por los jugadores Diego Poggi y Roberto Gamarra al minuto 24’.

En los dos tiempos extras, de cinco minutos cada uno, Panamá no pudo marcar la anotación que le hubiera dado la medalla de oro de esta modalidad del fútbol.

El podio final quedó conformado por Paraguay con el oro, Panamá con la medalla de plata, y la selección de Colombia se quedó con la medalla de bronce, tras vencer a Venezuela también en penales 4-2, después de haber empatado 3-3.

Con esta participación, Panamá iguala su mejor presentación en unos Juegos Bolivarianos, repitiendo lo logrado en el 2024, donde también se consiguió la medalla de plata.