Leyendas de otros deportes asistirán a Rio Ferdinand en el sorteo

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 transformará Washington D. C. en el epicentro del fútbol mundial mañana viernes cuando todas las miradas se dirijan hacia el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

La FIFA ha anunciado el excepcional elenco de leyendas del deporte y presentadores de máxima categoría que guiarán al público en esta emocionante ceremonia.

El FIFA Legend y excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, dirigirá el sorteo con la ayuda de la galardonada presentadora internacional Samantha Johnson.

En el escenario les acompañará un extraordinario conjunto de estrellas de deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, lo que convertirá este sorteo final en un espectáculo único y sin precedentes. Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley; Aaron Judge, jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB; Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de asistentes del sorteo.