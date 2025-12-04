Panameño Martín Krug debuta con el Levante en la Copa del Rey

El joven central panameño Martín Krug tuvo un debut importante en su carrera profesional al jugar su primer partido con el equipo principal del Levante UD, que actualmente está en la primera división de la Liga Española.

Krug fue jugador titular en partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, una de las principales competiciones de España y en el que su equipo venció 1-0 al Cieza.

Krug, quien formó parte de la Selección Sub-20 de Panamá en el pasado mundial de esta categoría, jugó todo el encuentro y recibió una excelente calificación de 7.4.

El gol del triunfo del Levante UD fue marcado por el centroafricano Goduine Koyalipou en el minuto 57’.

Krug, de 19 años, ha sido convocado con el equipo principal del Levante en LaLiga (primera división) pero no había tenido minutos de acción y ahora sí tuvo la oportunidad en la Copa del Rey.

Con el triunfo, el equipo del panameño avanzó a la fase de los 16vos de final, la cual se disputará el próximo martes 16 de diciembre ante un rival que se definirá por sorteo.

De 1,92 de estatura, Krug nació en Chicago, Estados Unidos, aunque también tiene nacionalidad panameña al tener las raíces de sus padres (su madre es panameña).

Fue reclutado desde el área internacional del Levante UD, a la que llegó en 2022 procedente del Pro Skills Academy de Chicago.

"Su salida de balón es impecable, demostrando una calma y precisión que le permiten iniciar jugadas desde la defensa con una elegancia que es rara de ver en jugadores tan jóvenes", destaca uno de los escritos de la prensa local.