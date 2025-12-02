Sucesos - 02/12/25 - 08:44 AM

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Después de varios minutos de diálogo, el hombre aceptó bajar de las vigas del puente, y fue puesto a salvo sin que una sola gota de violencia tocara la escena.

 

En plena madrugada, cuando el tráfico apenas empezaba a moverse, un ciudadano atravesando un duro momento decidió subirse a la estructura del Puente de las Américas, poniendo en pausa la vida de todo un sector.

De inmediato, los bomberos, unidades de la Policía Nacional y el personal de emergencia llegaron al punto. a hablarle con calma, con paciencia y con humanidad.

Mientras el tráfico quedaba detenido y cientos miraban hacia arriba desde sus carros sin entender la historia detrás, los bomberos escucharon atentos. Se sentaron con él, le recordaron que todavía tenía a dónde volver, que todavía había manos dispuestas a sostenerlo.

Después de varios minutos de diálogo, el hombre aceptó bajar de las vigas del puente, y fue puesto a salvo. El hombre, de unos 60 años habló de desesperación por conseguir trabajo, el cual busca desde hace meses sin éxito. También de su situación de salud, producto de la diabetes y la falta de medicamentos, que no puede costear. 

Luego fue atendido por personal médico y acompañado para recibir apoyo emocional, porque lo urgente era salvar su vida, pero lo importante es cuidar su mente y su corazón.

