Australia asegura que Djokovic no recibió garantía de entrar al país

Australia vuelve a la carga en el 'caso Djokovic'. Mientras el tenista serbio sigue recluido en un hotel de Melbourne a la espera de que se resuelva su contienda, algo que está previsto para este lunes, los abogados del gobierno han respondido con dureza a la defensa del tenista, que ya han presentado sus propias alegaciones.

NO DEJES DE LEER: Afutpa, preocupada por infartos y muertes súbitas en el fútbol

Publicidad

El equipo que defiende los intereses del país en el caso asegura que Djokovic no recibió en ningún momento ninguna garantía de que sería aceptada su exención de someterse al proceso de vacunación para disputar el Abierto de Australia.

"No existe tal cosa como una garantía de entrada de un no ciudadano a Australia. Más bien, existen criterios y condiciones para la entrada, y razones para la denegación o cancelación de una visa". Esto es lo que sostienen los abogados del Ministerio del Interior del país en un documento presentado la noche del domingo ante el tribunal que estudia la deportación del tenista.

NO DEJES DE LEER: Xavi, "cabreadísimo" por perder 2 puntos por "errores propios"

Los abogados de Djokovic han afirmado que el jugador recibió a través de un correo electrónico una evaluación del departamento de Interior en el que se decía que cumplía con los requisitos para ingresar al país sin cuarentena. Además, sostienen su versión de que se contagió de la Covid-19 a mediados del mes de diciembre y que por eso cumple uno de los requisitos para poder entrar en el país sin haberse vacunado.

No obstante, las imágenes del número 1 del mundo participando en diferentes actos y eventos durante las últimas dos semanas del año, desmontan esta teoría. Por su parte, el documento presentado por los abogados de Gobierno de Australia reconoce que las respuestas del solicitante indicaban que cumplía con ese requisito para viajar 'sin cuarentena' a Australia, pero que "esto no quiere decir que el ministro o cualquiera de sus delegados no pudieran cuestionar a su llegada las respuestas o las pruebas en las que se basaron".