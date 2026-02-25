Autódromo Panamá Realiza lanzamiento del ‘Gran Premio Panamá’

El Autódromo Panamá realizó el lanzamiento del ‘Gran Premio Panamá’, el cual se realizará el próximo sábado 21 de marzo.

Durante el acto se anunció que el evento fusionará la emoción del automovilismo con lo mejor de la cultura, la gastronomía y el entretenimiento.

La carrera del Gran Premio Panamá, será la primera edición nocturna del GT Challenge de las Américas en suelo panameño, lo que le otorga un carácter histórico y espectacular.

La convocatoria internacional ha superado las expectativas: ya han confirmado su participación pilotos provenientes de Trinidad y Tobago, Venezuela, Italia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Panamá, con más inscripciones por confirmarse en las próximas semanas.

El evento ofrecerá cuatro categorías: GT Challenge de las Américas, Copa Davivienda TCR Panamá, Súper Turismo y Gran Turismo Nacional.