Deportes - 24/2/26 - 12:00 AM

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pelearán por segunda ocasión

Por: Estados Unidos EFE -

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en una revancha profesional el 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas.

La pelea será transmitida globalmente a través de Netflix.

El anuncio llega apenas días después de que Mayweather confirmara su intención de regresar del retiro tras su exhibición programada en 2026 ante Mike Tyson y de firmar una alianza de múltiples peleas con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

Pacquiao también salió del retiro el pasado julio y enfrentó al entonces campeón welter del WBC, Mario Barrios, con quien empató por decisión mayoritaria. Además, disputará una pelea de exhibición el 18 de abril ante Ruslan Provodnikov en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Aún no se ha definido en qué división ni a cuántos asaltos se disputará el combate.

El 2 de mayo de 2015, Mayweather derrotó a Pacquiao por decisión unánime en un esperado enfrentamiento que no logró cumplir con las enormes expectativas, aunque sí rompió varios récords que todavía se mantienen, incluidos 4.6 millones de compras en pago por evento en Estados Unidos y más de 410 millones de dólares en ingresos. También estableció un récord de taquilla con 72.2 millones de dólares en venta de boletos.

Te puede interesar

Michael Amir Murillo anotó su primer gol en liga de Turquía

Michael Amir Murillo anotó su primer gol en liga de Turquía

 Febrero 23, 2026
Excampeón mundial Jezreel Corrales dio la gran sorpresa en México

Excampeón mundial Jezreel Corrales dio la gran sorpresa en México

 Febrero 23, 2026
Selección de Baloncesto de Panamá prepara partido ante Cuba

Selección de Baloncesto de Panamá prepara partido ante Cuba

 Febrero 23, 2026
José Caballero ligó su primer jonrón en pretemporada con los Yankees

José Caballero ligó su primer jonrón en pretemporada con los Yankees

 Febrero 23, 2026
Arsenal se recupera y sigue en la cima de la Premier

Arsenal se recupera y sigue en la cima de la Premier

Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros