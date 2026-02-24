Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pelearán por segunda ocasión

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en una revancha profesional el 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas.

La pelea será transmitida globalmente a través de Netflix.

El anuncio llega apenas días después de que Mayweather confirmara su intención de regresar del retiro tras su exhibición programada en 2026 ante Mike Tyson y de firmar una alianza de múltiples peleas con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

Pacquiao también salió del retiro el pasado julio y enfrentó al entonces campeón welter del WBC, Mario Barrios, con quien empató por decisión mayoritaria. Además, disputará una pelea de exhibición el 18 de abril ante Ruslan Provodnikov en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Aún no se ha definido en qué división ni a cuántos asaltos se disputará el combate.

El 2 de mayo de 2015, Mayweather derrotó a Pacquiao por decisión unánime en un esperado enfrentamiento que no logró cumplir con las enormes expectativas, aunque sí rompió varios récords que todavía se mantienen, incluidos 4.6 millones de compras en pago por evento en Estados Unidos y más de 410 millones de dólares en ingresos. También estableció un récord de taquilla con 72.2 millones de dólares en venta de boletos.