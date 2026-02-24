Regreso de Molinar y Oglivie fortalecen quinteto de Panamá

Panamá tendrá de vuelta a dos jugadores claves para la segunda ventana de la Eliminatoria Mundialista de Baloncesto.

Se trata del escolta y base Iverson Molinar y el alero Ernesto Oglivie, quienes no jugaron la primera ventana de esta clasificación disputada el pasado mes de noviembre, en el que Panamá perdió sus dos compromisos, ambos ante Uruguay.

Tanto Molinar como Oglivie ya se encuentran entrenando con la Selección de Panamá en la arena Roberto Durán con miras a los dos encuentros de la próxima ventana: este viernes 27 de febrero ante Cuba de local y el próximo lunes 2 de marzo ante Argentina de visitante.

Uno de los que se mostró contento por la presencia de los dos jugadores fue el técnico de la selección nacional, el boricua Nelson Colón, quien se estrenará con Panamá en el juego ante los cubanos.

Colón valoró el compromiso mostrado de los dos canasteros y explicó que tiene "un buen 'mix' de jugadores, en buena condición física".

No obstante, Colón también confirmó la baja de Akil Michel, quien no estará disponible tras "lesionarse en su último entrenamiento", mientras que Ricky Lindo Jr. "continúa en evaluación" por parte del cuerpo técnico y médico.

En términos generales el nuevo técnico del quinteto nacional se mostró satisfecho con el inicio de su ciclo al frente del combinado panameño y aseguró que el grupo ha asimilado con rapidez la identidad que busca implantar de cara a los próximos compromisos de la eliminatoria.

"Bien contento, de verdad. Lo que hemos visto en estos días ha sido positivo. El grupo ha sido receptivo, todo el mundo está en la misma página", afirmó el técnico, quien destacó que el equipo trabaja en la construcción de su identidad “paso a paso”, tanto en defensa como en ofensiva.