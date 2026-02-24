Benfica apelará decisión de la UEFA de suspender a Prestianni

El Benfica apelará la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid por sus supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida, según anunció el club lisboeta.

En un comunicado, el Benfica lamenta "verse privado del jugador mientras el proceso aún está bajo investigación" y señala que es consciente de que, aunque apele la decisión, "es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico" para el partido de mañana miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.