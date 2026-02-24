México mantiene su partido contra Islandia

La selección mexicana de fútbol mantiene en pie su partido amistoso de mañana miércoles en Querétaro (centro) contra Islandia, pese a la violencia desatada en el país como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en Jalisco (oeste de México).

La Federación Mexicana de Fútbol informó que la selección dirigida por Javier Aguirre ya está en Querétaro, centro del país.