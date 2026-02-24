Listos para arrancar la Serie Final del Nacional de Béisbol Juvenil

Los derechos Alexis Govea por Panamá Oeste y Jonathan Guerra por Chiriquí, serán los encargados de abrir el primer partido de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’, la cual arranca hoy en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

La Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, dedicado a las leyendas deportivas, David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín, está programada al mejor de siete encuentros (el primero que gane cuatro será el campeón).

El encuentro de hoy martes está programado para iniciar a las 8 de la noche.

Tanto Gobea como Guerra contribuyeron a sus respectivos equipos a que lograran su clasificación a la Serie Final de esta categoría.

Gobea tuvo marca de 2-0 en la Serie Regular, en el que abrió cinco encuentros, con una efectividad de 2.33. En la Serie de Ocho Equipos, solo tuvo una apertura en la que se fue sin decisión, lanzó seis entradas, en las que no permitió carreras, le conectaron dos hits, dio una base por bola, ponchó a siete, teniendo una efectividad de 0.00.

En semifinales, tuvo una apertura y la ganó, lanzando seis entradas, en las que solo permitió una carrera, le conectaron seis hits, dio una base por bola y ponchó a cuatro.

Por su parte Guerra tuvo en la Serie Regular marca de 2-0 en cinco encuentros que abrió, teniendo una efectividad de 3.13. En la Serie de Ocho Equipos, abrió dos partidos, teniendo un triunfo sin derrotas y efectividad de 0.74, mientras que en semifinales abrió tres encuentros, teniendo marca de 1-1 y efectividad de 3.00.

En sus enfrentamientos en las Serie Regular Chiriquí y Panamá Oeste dividieron. El 14 de enero Oeste ganó 1-0 en el Mariano Rivera, mientras que el 16 de enero Chiriquí ganó 4-3 en el Kenny Serracín de David.